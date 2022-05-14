На Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів у деяких районах відсутнє водопостачання, електрика та газ

Через активні бойові дії провести аварійно-відновлювальні роботи майже неможливо, інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

Минулої доби у місті Запоріжжя через пошкодження мереж без енергопостачання залишився 101 споживач. Відновити планують сьогодні. Раніше відновили світло у селах Новопокровка та Чистопілля Пологівського району.

В Оріхові пошкоджені водопровідні мережі. У Гуляйполі та прилеглих населених пунктах Пологівського району, а також у смт Степногірськ і близьких селах Василівського району немає води. Пошкоджені й очисні споруди.

"Крім того, через проблеми із забезпеченням електроенергією артезіанських свердловин без водопостачання частина м. Пологи Пологівського району.

Також внаслідок бойових дій пошкоджено каналізаційні очисні споруди, які приймають стоки м. Василівка та смт Степногірськ Василівського району", – йдеться в повідомлені.



Також в області без газу 88 міст та сіл, це майже 70 тис. користувачів. Із них 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального на Донеччині. Також в Оріхові пошкоджені розподільний та ввідний газопроводи низького тиску.

"Разом з тим, у тому ж м. Оріхів минулої доби були усунуті завдані раніше того ж дня внаслідок обстрілу пошкодження розподільних газопроводів низького тиску.

"Порушене внаслідок ведення бойових дій газопостачання у інших населених пунктах області планується невідкладно відновити після отримання доступу для проведення аварійно-відновлювальних робіт", – додають в ЗОВА.

12 травня через ворожі обстріли Гуляйполя пошкоджено вісім багатоповерхівок, близько десяти приватних будинків та інша інфраструктура. Також постраждали три людини.

В боях з російськими окупантами під м. Гуляйполе Запорізької області 31 березня загинув тренер з баскетболу ДЮСШ 12 Запорізької міської ради Немченко Юрій.

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