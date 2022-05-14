English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів у деяких районах відсутнє водопостачання, електрика та газ

На Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів у деяких районах відсутнє водопостачання, електрика та газ

14 травня, 2022 субота
10:36
війна з Росією без електрики леп

14 травня, через пошкодження ліній та опор без електрики знаходиться 72 населені пункти Запорізької області, а це понад 21 тис. абонентів

Через активні бойові дії провести аварійно-відновлювальні роботи майже неможливо, інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

Минулої доби у місті Запоріжжя через пошкодження мереж без енергопостачання залишився 101 споживач. Відновити планують сьогодні. Раніше відновили світло у селах Новопокровка та Чистопілля Пологівського району.

В Оріхові пошкоджені водопровідні мережі. У Гуляйполі та прилеглих населених пунктах Пологівського району, а також у смт Степногірськ і близьких селах Василівського району немає води. Пошкоджені й очисні споруди.

"Крім того, через проблеми із забезпеченням електроенергією артезіанських свердловин без водопостачання частина м. Пологи Пологівського району.

Також внаслідок бойових дій пошкоджено каналізаційні очисні споруди, які приймають стоки м. Василівка та смт Степногірськ Василівського району", – йдеться в повідомлені.
 
Також в області без газу 88 міст та сіл, це майже 70 тис. користувачів. Із них 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального на Донеччині. Також в Оріхові пошкоджені розподільний та ввідний газопроводи низького тиску.

"Разом з тим, у тому ж м. Оріхів минулої доби були усунуті завдані раніше того ж дня внаслідок обстрілу пошкодження розподільних газопроводів низького тиску.

"Порушене внаслідок ведення бойових дій газопостачання у інших населених пунктах області планується невідкладно відновити після отримання доступу для проведення аварійно-відновлювальних робіт", – додають в ЗОВА.

  • 12 травня через ворожі обстріли Гуляйполя пошкоджено вісім багатоповерхівок, близько десяти приватних будинків та інша інфраструктура. Також постраждали три людини.
  • В боях з російськими окупантами під м. Гуляйполе Запорізької області 31 березня загинув тренер з баскетболу ДЮСШ 12 Запорізької міської ради Немченко Юрій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

газ
Запоріжжя
окупанти
електрика
водопостачання
Читайте також:
Віктор Писанко
12 травня, 2022 четвер
Саботаж і диверсія з боку командування Медичних сил ЗСУ, - майор Пилипець про звільнення керівника Запорізького військового госпіталю
Дмитро Фірташ
12 травня, 2022 четвер
Олігархи, які наживалися на Україні й мали стосунки з кремлем, тепер намагаються "відбілити" свою репутацію, - New Republic
путін путлер
11 травня, 2022 середа
Темпи накопичення військових резервів Росії зростатимуть, - військовий експерт Сунгуровський
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.6
    Продаж 33.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
14 травня
11:18
Олександр Ткаченко
Журналісти обурені відповіддю міністерства Ткаченка щодо участі у марафоні ведучих з каналів Медведчука
11:13
Укрпошта
Українців просять обрати нову марку від Укрпошти
11:11
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Треба знизити споживання пального: пересадити людей на громадський транспорт, - економіст Несходовський
11:07
окупанти
Російська окупаційна "влада" намагається включити Херсон до складу РФ, - британська розвідка
10:47
ЗСУ знищили втрати окупантів
Втрати російських окупантів в Україні перевищили 27 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ
10:26
Еспресо Прямий 5 канал
Коли Еспресо, Прямий та 5-й канал вимкнути з ефіру, в МКІП нічого не казали про розпалювання ворожнечі, - Лігачова
10:22
Ексклюзив
острів Хортиця
За Хортицю Запоріжжя буде рвати кожного окупанта, - волонтер "Легіону Свободи" Денисов
10:20
Ірина Верещук
Україна веде перемовини про евакуацію 60 людей з Азовсталі
09:57
Путін
Путін має намір анексувати окуповані території, аби шантажувати Україну застосуванням ядерної зброї, - аналітики зі США
09:54
російські війська окупанти
Окупанти примушують запорізьких фермерів до співпраці
09:52
Ексклюзив
корабль із зерном
Ніхто не хоче під санкції, тому викрадене Росією українське зерно не купують, - нардеп Соломчук
09:19
проорсійські ведучі звернення
"Спеціалісти" з каналів Медведчука, які працюють на національному телемарафоні, роками подавали патрони ворогу на інформаційному фронті, - телеведуча Барчук
09:02
Укрзалізниця дизель-поїзд
Із Покровська до Львова 14 травня вирушить евакуаційний поїзд
08:48
ППО
У небі над Бєлгородом вночі знову було чутно вибухи
08:35
зруйновані будинки, Попасна, Гірська громади
Росіяни зруйнували більше 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад
08:29
загиблі російські військові у вагонах, військові злочини Росії
В ЗСУ підтвердили, що тіла вбитих окупантів зберігають у вагонах-рефрижераторах на Київщині
08:06
Ексклюзив
Харків
Без Москви та Бєлгорода: Харків почав велике перейменування. Але не всім це подобається
08:02
ракета Brimstone
Україна буде використовувати британські ракети Brimstone з наземних установок, - військовий експерт Згурець
07:57
Зеленський
Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
07:33
Харків
Україна виграла битву за Харків, - Інститут дослідження війни
07:21
Джен Псакі
Джен Псакі завершила роботу на посаді речниці Білого дому
06:57
нафта
ЄС не відмовиться від ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій, - Reuters
06:56
На Донецькому та Луганському напрямках відбиті 5 атак ворога, знищені 5 танків та 5 артилерійських систем, – Генштаб ЗСУ
06:30
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
У Бородянці встановлять модульне містечко для мешканців, які втратили домівки
06:19
Ілон Маск
Ілон Маск заявив, що ставить угоду з купівлі Twitter на паузу, та обвалив акції соцмережі
05:47
Іран
ЄС відновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди: можливе зняття частини санкцій
04:50
НАТО
До Європи прибудуть 10,5 тис американських військових на ротацію, – Пентагон
04:09
жінки у Туркменістані
Жодного манікюру та косметичних послуг: у Туркменістані затримують жінок із нарощеними віями та нігтями
03:18
Джон Кірбі
У Пентагоні попереджають про можливі перерви у поставках зброї для України
02:38
євро
Євро стане офіційною валютою Хорватії
02:32
Фінляндія
Президент Фінляндії Нійністе обговорив рух країни до НАТО з Байденом і прем'єркою Швеції Андерссон
01:47
карти для ЗСУ: головні воєнні злочинці рф
Залужний презентував карти із російськими воєнними злочинцями: ЗСУ запам'ятовуватимуть цілі, граючи у них
01:13
Рубіжне
Окупанти контролюють майже все Рубіжне, окрім околиць, – Гайдай
00:44
Маріуполь
Щодо Маріуполя зареєстровано вже 850 воєнних злочинів Росії, - мер Бойченко
00:33
підводний човен
Всі субмарини Чорноморського флоту Росії вийшли із Севастополя в море, – Радіо Свобода
2022, п'ятниця
13 травня
23:59
ЗСУ знищили ворожа техніка танк
На Донецькому і Луганському напрямках 13 травня відбито 10 атак ворога, знищено 5 танків, близько 20 одиниць іншої техніки та 3 БпЛА, - УОС
23:38
російський танк
На Сході 13 травня ЗСУ знищили до 130 окупантів, 5 БМП, 2 танки, 2 дрони і вдарили по по пункту управління "ДНР"
23:35
Ірина Верещук
Верещук про евакуацію з "Азовсталі": "Перемовини складні, результат може не задовольнити всіх, завдання - витягнути наших живими"
23:12
Консервація для ЗСУ
ЗСУ деокупували вже 1015 населених пунктів, - Зеленський
23:00
розвідка
Уряд виділив понад 1 млрд грн на потреби розвідки Міноборони
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV