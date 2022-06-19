На Запоріжжі ворог веде інформаційно-диверсійну роботу, - голова ОВА Старух
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог регулярно займається дезінформацією на окупованих територіях області
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Російська пропаганда велася попередні вісім років. У східних громадах Запорізької області телевізійний сигнал з окупованого Донбасу приймався чудово. Люди інколи слухали цю нісенітницю. Ворог веде систематичну диверсійну роботу. Інформаційна складова у війні дуже важлива. Мета росіян - посіяти зневіру на окупованих територіях. На українських територіях, мета ворога - посіяти паніку і недовіру до влади. Російські блогери та пропагандистська машина просувають тези щодо недовіри країн Заходу до України", - наголосив Старух.
Також голова Запорізької ОВА додав, що 60% території Запорізької області окуповані.
"За Василівкою, яка знаходиться на відстані 40 км від Запоріжжя, відбувається передислокація ворожих військ та підрозділів. Майже місяць по Запорізькій області їздять старі Т-62, намагаючись продемонструвати велику потужність. Формування ударних угруповань ворога немає. Є зосередження артилерії та постійні обстріли по лінії зіткнення", - зауважив Старух.
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