Росія може влаштувати провокацію в Європі, щоб зірвати постачання зброї в Україну, - центр при РНБО
Російська пропаганда дискредитує керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї, можлива провокація
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони у Telegram.
"Обстріли залізничних вузлів України не дають потрібного результату росіянам і не призводять до зупинки транспортування зброї. Тому до цієї теми активно почали підключати атаки в інформаційному полі", - заявили у Центрі.
Аналітики вважають, що можлива "провокація на території Європи з використанням аналогічної зброї, що передають Україні"
"Влаштований Росією можливий теракт з жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї та "козирем" ручної пропаганди Кремля", - йдеться у повідомленні.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ завдасть нових ударів по Україні, якщо Захід передаватиме Києву ракети дальнього радіусу дії.
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