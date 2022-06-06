Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони у Telegram.

"Обстріли залізничних вузлів України не дають потрібного результату росіянам і не призводять до зупинки транспортування зброї. Тому до цієї теми активно почали підключати атаки в інформаційному полі", - заявили у Центрі.

Аналітики вважають, що можлива "провокація на території Європи з використанням аналогічної зброї, що передають Україні"

"Влаштований Росією можливий теракт з жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї та "козирем" ручної пропаганди Кремля", - йдеться у повідомленні.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ завдасть нових ударів по Україні, якщо Захід передаватиме Києву ракети дальнього радіусу дії.