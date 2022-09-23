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На Запоріжжі впродовж доби росіяни зруйнували 74 цивільні об'єкти

23 вересня, 2022 п'ятниця
09:11
війна з Росією окупанти рф

У Запорізькій області протягом 22 вересня російські загарбники зруйнували 74 об'єкти цивільної інфраструктури в районі 21 населеного пункту

Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку 22 вересня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

Окупанти накрили вогнем цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Білогір'я, Ольгівського, Оріхова, Малих Щербаків, Запорізького, Темирівки, Щербаків, Шевченка, Преображенки, Залізничного, привільного, Кам'янського, Гуляйполя, Верхньої Терси, Успенівки, Дорожнянки, Малинівки, Новоандріївки, Малої Токмачки та Червоного.

"Надійшло 74 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Протягом 22 вересня з тимчасово окупованої території евакуювали 853 людей, зокрема 150 дітей.

  • 22 вересня окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 снарядів, унаслідок чого було пошкоджено 7 будинків і постраждали люди.

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