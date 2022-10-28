На Запоріжжі й Херсонщині за кілька днів поранили близько 220 окупантів, - Генштаб
На Запоріжжі й Херсонщині українські військові за кілька днів поранили близько 220 загарбників і знищили 8 одиниць ворожих зброї й техніки
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
У Запорізькій області українські захисники знищили вісім одиниць російських озброєння та військової техніки різного типу, а також поранили до 120 загарбників. На тимчасово окупованій території Херсонщини до лікарень доставили близько 100 поранених росіян.
Російське командування для уникнення паніки серед окупантів намагається всіма шляхами приховати їхні справжні втрати.
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