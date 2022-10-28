Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

У Запорізькій області українські захисники знищили вісім одиниць російських озброєння та військової техніки різного типу, а також поранили до 120 загарбників. На тимчасово окупованій території Херсонщини до лікарень доставили близько 100 поранених росіян.

Російське командування для уникнення паніки серед окупантів намагається всіма шляхами приховати їхні справжні втрати.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb