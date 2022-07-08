На Запоріжжі з початку повномасштабної війни росіяни викрали 393 людини
З усіх викрадених звільнено тільки 230 осіб. Ще 163 українців продовжують перебувати у полоні російських окупантів
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його словами, над процесом звільнення взятих у заручники громадян України працюють на всіх рівнях влади, проте кількість викрадених все ще більша, ніж кількість звільнених:
- представники місцевої влади – 46 (з них звільнено 41);
- підприємці – 32 (з них звільнено 19);
- керівники підприємств, установ, організацій – 32 (з них звільнено 26);
- журналісти – 2 (з них звільнено 2);
- адвокати – 4 (з них звільнено 1);
- діти — 5 (з них звільнено 3)
Як передає Старух, особливо страждають люди, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Через незгоду співпрацювати з окупантами та демонстрацію активної підтримки Україні, місцеві жителі зазнають від загарбників психологічного та фізичного насилля.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.52
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.45
- Актуальне
- Важливе