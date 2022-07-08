Про це інформує очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, над процесом звільнення взятих у заручники громадян України працюють на всіх рівнях влади, проте кількість викрадених все ще більша, ніж кількість звільнених:

представники місцевої влади – 46 (з них звільнено 41);

підприємці – 32 (з них звільнено 19);

керівники підприємств, установ, організацій – 32 (з них звільнено 26);

журналісти – 2 (з них звільнено 2);

адвокати – 4 (з них звільнено 1);

діти — 5 (з них звільнено 3)

Як передає Старух, особливо страждають люди, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Через незгоду співпрацювати з окупантами та демонстрацію активної підтримки Україні, місцеві жителі зазнають від загарбників психологічного та фізичного насилля.

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