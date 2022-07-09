Про це інформує в телеграмі Запорізька ОВА.

"Протягом минулої доби ворог здійснив 43 обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.



Рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу населених пунктів Приморське, Оріхів та Гуляйполе. Загалом надійшло 21 повідомлення про руйнування внаслідок обстрілів російськими окупантами.

В Оріхові пошкоджені приватні будинки, деякі внаслідок обстрілів загорілися. Відомо, що постраждалих немає.

8 липня евакуювалися 1 505 людей, з них 373 – діти.