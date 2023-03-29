Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Запорізькому напрямку окупанти зайняли оборонні позиції. Вони вже не наступають, а намагаються стримувати ЗСУ. А ЗСУ, навпаки, потроху підтискають окупантів. Те, що окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру Запорізької області свідчить про те, що ворог побоюється можливого наступа ЗСУ. Коли росіяни не мають успіхів на лінії фронту, вони починають бити по цивільній інфраструктурі", - зауважив Ашурбеков.

Депутат Запорізької обласної ради також додав, що на Запорізькому напрямку щодня напружена ситуація, кількість обстрілів не зменшується.

"Серед білого дня ворог атакував міста Оріхів й Гуляйполе. Багатоповерхові, приватні будинки та цивільна інфраструктура зазнали серйозних руйнувань. Окупанти хаотично обстрілюють міста, знаючи, що там залишається місцеве населення", - підкреслив Ашурбеков.