Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

"Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут, у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідання Марганця й Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області", - коментує глава держави.

Він розповів, що ситуацію на оперативних напрямках доповіли особисто генерали Сирський та Тарнавський, які очолюють оборону на Донеччині, на найбільш гарячих напрямках. Він також зазначив, що були онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ та доповідь Головкома.



"Обговорили на Ставці загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення й захист наших рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що ворог відповість за свої злочини та удари по українських містах не тільки за час повномасштабного вторгнення, а з 2014 року.

Глава держави також нагадав, що Дніпро вже 9 років підтримує фронт.

"Дніпро є нашою фортецею вже понад дев'ять років, увесь цей час підтримує фронт і бійців. Саме тут, у Дніпрі, ще від 14-го року тисячам наших воїнів врятували здоровʼя після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів – від перших тижнів агресії в 14-му році. Я дякую тобі, Дніпро, дякую кожному й кожній тут, у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно й бити окупанта", - сказав він.

"Боляче було дивитися на те, що Росія зробила з нашим Марганцем, із нашим Нікополем. Але наші воїни, кожен і кожна, хто зараз на передових позиціях, кого ми сьогодні відвідали на Запоріжжі, точно знають, що їм потрібно, щоб відтісняти ворога з нашої землі. І це буде", - наголосив Зеленський.