Зеленський відвідав Нікопольський район Дніпропетровщини

Про це він написав у телеграмі.

Зеленський під час візиту обговорив наслідки від ударів по населених пунктах області.

"На Дніпропетровщині відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів. Обговорив наслідки терористичних ударів по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону", - пише глава держави.



Він зазначив, що майже 5 тисяч будівель району зазнали руйнувань, серед них медичні й освітні заклади, а постраждалим громадянам надається необхідна допомога.