Зеленський відвідав Нікопольський район Дніпропетровщини
У понеділок, 27 березня, Володимир Зеленський відвідав Нікопольський район Дніпропетровщини, який знаходиться під постійним вогнем окупантів
Про це він написав у телеграмі.
Зеленський під час візиту обговорив наслідки від ударів по населених пунктах області.
"На Дніпропетровщині відвідав Нікопольський район, який постійно зазнає ворожих обстрілів. Обговорив наслідки терористичних ударів по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону", - пише глава держави.
Він зазначив, що майже 5 тисяч будівель району зазнали руйнувань, серед них медичні й освітні заклади, а постраждалим громадянам надається необхідна допомога.
- Президент Володимир Зеленський 27 березня відвідав позиції Збройних Сил України на Запорізькому напрямку і подякував їм за захист міст від російських окупантів.
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