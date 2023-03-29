Про це ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі з'явилися офіси та представники всіх партій РФ, а у гауляйтера тепер є заступник "з організації виборів", який приїхав з Криму. Але виборів не буде, бо росіяни просто намалюють результати, як було з фейковим референдумом", - заявив Федоров.

За словами мера, Мелітополь окупанти зробили так званим центром тимчасово окупованої Запорізької області. Крім того, росіяни утворили осередки російських партій, а також організували "виборчу комісію".

За словами Федорова, "виборчий процес" контролює політтехнолог Сергій Толмачов, який став так званим заступником окупаційного "губернатора" Євгена Балицького.