Росіяни готуються до фейкових виборів на тимчасово окупованому Запоріжжі, - мер Мелітополя
Ставленики РФ планують провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема в Мелітополі
Про це ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"У Мелітополі з'явилися офіси та представники всіх партій РФ, а у гауляйтера тепер є заступник "з організації виборів", який приїхав з Криму. Але виборів не буде, бо росіяни просто намалюють результати, як було з фейковим референдумом", - заявив Федоров.
За словами мера, Мелітополь окупанти зробили так званим центром тимчасово окупованої Запорізької області. Крім того, росіяни утворили осередки російських партій, а також організували "виборчу комісію".
За словами Федорова, "виборчий процес" контролює політтехнолог Сергій Толмачов, який став так званим заступником окупаційного "губернатора" Євгена Балицького.
- 26 березня стало відомо, що на тимчасово захопленій території Запорізької області після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи - у катівнях тримають близько 500 жителів Мелітополя.
- У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області вранці 29 березня пролунало кілька вибухів у різних районах міста.
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