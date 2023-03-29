Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у telegram.

"Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу", - написав Федоров.

Окупанти заявили, що в середу вранці обстрілу зазнало залізничне депо в Мелітополі - є пошкодження та руйнування.