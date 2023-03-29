У Мелітополі пролунали вибухи, окупанти заявили про обстріл залізничного депо
У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області вранці 29 березня пролунало кілька вибухів у різних районах міста
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у telegram.
"Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу", - написав Федоров.
Окупанти заявили, що в середу вранці обстрілу зазнало залізничне депо в Мелітополі - є пошкодження та руйнування.
- 27 березня у тимчасово захопленому Мелітополі поблизу казарм пролунало кілька вибухів.
- 28 березня у тимчасово окупованій Федорівці Мелітопольського району Запорізької області пролунав вибух, підірвано підстанцію.
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