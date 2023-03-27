В окупованому Мелітополі поблизу казарм ворога прогриміли вибухи

Про це повідомив міський голова Іван Федоров у telegram-каналі.

"В окупантів у Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ", - написав Федоров.

Згодом очільник міста опублікував фото вибуху.