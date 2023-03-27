В окупованому Мелітополі поблизу казарм ворога прогриміли вибухи
У понеділок, 27 березня, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області поблизу казарм пролунало кілька вибухів
Про це повідомив міський голова Іван Федоров у telegram-каналі.
"В окупантів у Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ", - написав Федоров.
Згодом очільник міста опублікував фото вибуху.
- Нагадаємо, 2 березня російські загарбники, котрі не змогли захопити Запорізьку область, але заявили про окупацію, вирішили, що центром області у них буде тимчасово окупований Мелітополь.
- У березні мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
- За даними аналітиків британської розвідки, росіяни "тихо" заявили, що Мелітополь став центром окупованої території області, визнаючи, війська навряд чи зможуть захопити заплановані цілі.
- Уранці 23 березня у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області пролунав вибух. Відомо про постраждалого "поліцейського" Сергія Сковирко.
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