У тимчасово окупованому Мелітополі від вибуху постраждав псевдополіцейський, - мер
Уранці 23 березня у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області пролунав вибух. Відомо про постраждалого "поліцейського"
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
О 06:46 мер повідомив про гучний вибух у місті.
"Після ранкового вибуху у, поки що, окупованому Мелітополі орки не на жарт заметушилися", - написав Федоров.
Подія сталася біля пожежної частини на вулиці Івана Алєксєєва.
Повідомляється, що там нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Після розриву рашисти зігнали фейкову поліцію і рятувальників.
Окупанти заявили про постраждалого "поліцейського".
"Напевно далі в "найкращих" рашистських традиціях перекриють вулицю і будуть шукати "диверсантів", - додав мер.
Раніше мер міста Іван Федоров у етері Еспресо розповів, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни посилюють терор проти місцевих жителів - їх лякають деокупацією та приходом ЗСУ.
- Нагадаємо, 2 березня російські загарбники, котрі не змогли захопити Запорізьку область, але заявили про окупацію, вирішили, що центром області у них буде тимчасово окупований Мелітополь.
- У березні мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
- За даними аналітиків британської розвідки, росіяни "тихо" заявили, що Мелітополь став центром окупованої території області, визнаючи, війська навряд чи зможуть захопити заплановані цілі.
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