Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

О 06:46 мер повідомив про гучний вибух у місті.

"Після ранкового вибуху у, поки що, окупованому Мелітополі орки не на жарт заметушилися", - написав Федоров.

Подія сталася біля пожежної частини на вулиці Івана Алєксєєва.

Повідомляється, що там нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Після розриву рашисти зігнали фейкову поліцію і рятувальників.

Окупанти заявили про постраждалого "поліцейського".

"Напевно далі в "найкращих" рашистських традиціях перекриють вулицю і будуть шукати "диверсантів", - додав мер.

Раніше мер міста Іван Федоров у етері Еспресо розповів, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни посилюють терор проти місцевих жителів - їх лякають деокупацією та приходом ЗСУ.