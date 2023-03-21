Про це розповів мер міста Іван Федоров у етері Еспресо.

"Тиск на місцевих жителів посилюється. Останніми тижнями і днями росіяни починають тиснути психологічно на наших мешканців. Вони зрозуміли, що за рік окупації не можна знайти сприяння в українців. Росіяни почали їх вганяти в страх та паніку. Один із основних методів терору - росіяни просто переодягаються у цивільне і стають у черги, здебільшого там, де є літні люди і починають розповідати про те, як будуть ЗСУ знущатися над мешканцями після деокупації міста. Це неправда та не відповідає дійсності", - сказав він.

За словами мера, це один із елементів їхньої пропаганди, яка спрямована на посилення терору і паніки на тимчасово окупованих територіях.

"Паспортизація також посилилась. Вони у Токмаку при вході у лікарні поставили відділення міграційної служби і якщо ти хочеш отримати допомогу, ти маєш подати документи на отримання паспорта. Вони це роблять з розумінням, що скоро будуть бігти і хочуть до свого злочину долучити якомога більше людей і загнати їх таким чином у страх, що у них після деокупації виникнуть проблеми", - підсумував Федоров.