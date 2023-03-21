Жителям Мелітополя окупанти намагаються вселити страх перед звільненням міста, - мер Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни посилюють терор проти місцевих жителів - їх лякають деокупацією та приходом ЗСУ
Про це розповів мер міста Іван Федоров у етері Еспресо.
"Тиск на місцевих жителів посилюється. Останніми тижнями і днями росіяни починають тиснути психологічно на наших мешканців. Вони зрозуміли, що за рік окупації не можна знайти сприяння в українців. Росіяни почали їх вганяти в страх та паніку. Один із основних методів терору - росіяни просто переодягаються у цивільне і стають у черги, здебільшого там, де є літні люди і починають розповідати про те, як будуть ЗСУ знущатися над мешканцями після деокупації міста. Це неправда та не відповідає дійсності", - сказав він.
За словами мера, це один із елементів їхньої пропаганди, яка спрямована на посилення терору і паніки на тимчасово окупованих територіях.
"Паспортизація також посилилась. Вони у Токмаку при вході у лікарні поставили відділення міграційної служби і якщо ти хочеш отримати допомогу, ти маєш подати документи на отримання паспорта. Вони це роблять з розумінням, що скоро будуть бігти і хочуть до свого злочину долучити якомога більше людей і загнати їх таким чином у страх, що у них після деокупації виникнуть проблеми", - підсумував Федоров.
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