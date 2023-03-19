РФ тихо проголосила Мелітополь центром окупованих територій області через неможливість захопити Запоріжжя
За даними аналітиків британської розвідки, росіяни "тихо" заявили, що Мелітополь став центром окупованої території області, визнаючи, війська навряд чи зможуть захопити заплановані цілі
Про це мовиться у звіті розвідки МО Великої Британії у твіттері.
Експерти нагадали, що 3 березня 2023 року влада РФ на окупованій частині Запорізької області опублікувала указ, який оголосив окупований Мелітополь обласним центром. А призначений Росією "голова" області Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки місто Запоріжжя не повернеться під контроль Росії.
Зокрема фахівці звернули увагу, що Запоріжжя - одна з чотирьох областей, яку диктатор РФ Володимир Путін оголосив "приєднаною" до складу Російської Федерації 30 вересня 2022 року. Прикметно, що Росія ніколи не окуповувала Запоріжжя, великий промисловий центр з населенням 700 000 осіб, який знаходиться приблизно в 35 км від нинішньої лінії фронту.
"Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російської системи, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому", - ствердили в розвідці.
- Нагадаємо, 2 березня російські загарбники, котрі не змогли захопити Запорізьку область, але заявили про окупацію, вирішили, що центром області у них буде тимчасово окупований Мелітополь.
- У березні мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
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