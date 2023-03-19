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РФ тихо проголосила Мелітополь центром окупованих територій області через неможливість захопити Запоріжжя

19 березня, 2023 неділя
09:36
Новини Мелітополь

За даними аналітиків британської розвідки, росіяни "тихо" заявили, що Мелітополь став центром окупованої території області, визнаючи, війська навряд чи зможуть захопити заплановані цілі

Про це мовиться у звіті розвідки МО Великої Британії у твіттері.

Експерти нагадали, що 3 березня 2023 року влада РФ на окупованій частині Запорізької області опублікувала указ, який оголосив окупований Мелітополь обласним центром. А призначений Росією "голова" області Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки місто Запоріжжя не повернеться під контроль Росії.

Зокрема фахівці звернули увагу, що Запоріжжя - одна з чотирьох областей, яку диктатор РФ Володимир Путін оголосив "приєднаною" до складу Російської Федерації 30 вересня 2022 року. Прикметно, що Росія ніколи не окуповувала Запоріжжя, великий промисловий центр з населенням 700 000 осіб, який знаходиться приблизно в 35 км від нинішньої лінії фронту.

"Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російської системи, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому", - ствердили в розвідці.

  • Нагадаємо, 2 березня російські загарбники, котрі не змогли захопити Запорізьку область, але заявили про окупацію, вирішили, що центром області у них буде тимчасово окупований Мелітополь.
  • У березні мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Росія
Запоріжжя
Мелітополь
російська армія
війна з Росією
окуповані території
Запорізька область
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