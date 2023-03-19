Про це мовиться у звіті розвідки МО Великої Британії у твіттері.

Експерти нагадали, що 3 березня 2023 року влада РФ на окупованій частині Запорізької області опублікувала указ, який оголосив окупований Мелітополь обласним центром. А призначений Росією "голова" області Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, поки місто Запоріжжя не повернеться під контроль Росії.

Зокрема фахівці звернули увагу, що Запоріжжя - одна з чотирьох областей, яку диктатор РФ Володимир Путін оголосив "приєднаною" до складу Російської Федерації 30 вересня 2022 року. Прикметно, що Росія ніколи не окуповувала Запоріжжя, великий промисловий центр з населенням 700 000 осіб, який знаходиться приблизно в 35 км від нинішньої лінії фронту.

"Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російської системи, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому", - ствердили в розвідці.