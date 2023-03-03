Окупанти "нарекли" Мелітополь "центром" Запорізької області

Про це заявили російські ЗМІ.

Стало відомо, що окупанти вирішили, що обласним центром Запорізької області у них буде Мелітополь. Зокрема, таке рішення "підписав" гауляйтер області Євген Балицький.

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Крім того, колаборанти вирішили, що містами обласного значення також стануть Бердянськ та Енергодар.

Раніше, 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

При цьому значна частина територій Запорізької та Донецької області були на той час і залишаються наразі підконтрольними Україні.