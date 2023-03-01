"Окупанти невдало покурили": мер Мелітополя повідомив про "бавовну" на аеродромі

Про це повідомляє законний мер Мелітополя Іван Федоров.

"Пам’ять в окупантів Мелітополя коротка як у окунів. Майже щомісяця рашисти забувають, що палити на мелітопольському аеродромі - вибухонебезпечно. За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні", - пише Федоров.

Близько 13:00 росіяни "невдало покурили на аеродромі" у Мелітополі. Через пів години над об'єктом здійнявся чорний дим.

Вибухи також прогриміли у Пологах Запорізької області.