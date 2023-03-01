"Окупанти невдало покурили": мер Мелітополя повідомив про "бавовну" на аеродромі
У середу, 1 березня, на мелітопольському аеродромі сталась "бавовна"
Про це повідомляє законний мер Мелітополя Іван Федоров.
"Пам’ять в окупантів Мелітополя коротка як у окунів. Майже щомісяця рашисти забувають, що палити на мелітопольському аеродромі - вибухонебезпечно. За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні", - пише Федоров.
Близько 13:00 росіяни "невдало покурили на аеродромі" у Мелітополі. Через пів години над об'єктом здійнявся чорний дим.
Вибухи також прогриміли у Пологах Запорізької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.32
Купівля 38.32Продаж 39.27
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе