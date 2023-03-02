Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вчора відбулася ліквідація окупантів у тимчасово окупованому місті Мелітополь. О 15:30 були чергові вибухи на військовому аеродромі, щось трапилось зі складом БК противника. Загарбники продовжують завозити на тимчасово окуповану територію Мелітополя військову техніку", - зазначив Федоров.

За його словами, вчора через Мелітополь пройшло 50 броньованих та вантажних ворожих автівок у бік Запоріжжя до лінії фронту.

"Якщо раніше на березі Молочного лиману ворог проводив тренування лише вдень, то наразі вони проводять тренування й вночі", - підкреслив Федоров.

Окупанти у Мелітополі планують для дітей з усього міста так звану присягу юнармії, а в Маріуполі, користуючись гуманітарною кризою, пропонують місцевим будувати військові укріплення за їжу

У середу, 1 березня, на мелітопольському аеродромі сталась "бавовна"











