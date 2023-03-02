Ворог цілодобово тренується на березі Молочного лиману, - мер Мелітополя
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що загарбники продовжують перекидати військову техніку на тимчасово окуповану територію Мелітополя
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вчора відбулася ліквідація окупантів у тимчасово окупованому місті Мелітополь. О 15:30 були чергові вибухи на військовому аеродромі, щось трапилось зі складом БК противника. Загарбники продовжують завозити на тимчасово окуповану територію Мелітополя військову техніку", - зазначив Федоров.
За його словами, вчора через Мелітополь пройшло 50 броньованих та вантажних ворожих автівок у бік Запоріжжя до лінії фронту.
"Якщо раніше на березі Молочного лиману ворог проводив тренування лише вдень, то наразі вони проводять тренування й вночі", - підкреслив Федоров.
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