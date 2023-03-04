Загарбники планують фейкові вибори в тимчасово окупованій Запорізькій області, - Федоров
Російські загарбники готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
Про це в етері телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, окупанти активно готуються до "виборів". Так у місті вже з'являються нові гауляйтери, які відповідатимуть за фейковий виборчий процес. Також з'являються і постанови їхньої так званої центральної виборчої комісії про проведення псевдовиборів.
"І "адміністративно-територіальний устрій" - це черговий етап підготовки до "виборів", точніше видимості виборів", - наголосив Федоров.
Він додав, що окупаційна влада можу провести фейкові вибори в будь-який момент.
- 3 березня російські загарбники, котрі не змогли захопити Запорізьку область, але заявили про окупацію, вирішили, що центром області у них буде тимчасово окупований Мелітополь.
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