Загарбники планують фейкові вибори в тимчасово окупованій Запорізькій області, - Федоров

Про це в етері телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, окупанти активно готуються до "виборів". Так у місті вже з'являються нові гауляйтери, які відповідатимуть за фейковий виборчий процес. Також з'являються і постанови їхньої так званої центральної виборчої комісії про проведення псевдовиборів.

"І "адміністративно-територіальний устрій" - це черговий етап підготовки до "виборів", точніше видимості виборів", - наголосив Федоров.

Він додав, що окупаційна влада можу провести фейкові вибори в будь-який момент.