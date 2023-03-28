Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Щось "підгорає" у рашистів під Мелітополем", - пише мер.

За попередньою інформацією підірвано підстанцію поблизу села Федорівка Терпіннівської сільради.

Місцеве проукраїнське відомство "Ріа-Мелітополь" пише, що в населеному пункті станом на 16:00 електроенергія відсутня.

Також у цю годину до Мелітополя долинають звуки вибухів із заказника Молочний лиман.