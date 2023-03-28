Під Мелітополем пролунав вибух, попередньо, підірвано підстанцію, - мер Федоров
У тимчасово окупованій Федорівці Мелітопольського району Запорізької області пролунав вибух, попередньо, підірвано підстанцію
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Щось "підгорає" у рашистів під Мелітополем", - пише мер.
За попередньою інформацією підірвано підстанцію поблизу села Федорівка Терпіннівської сільради.
Місцеве проукраїнське відомство "Ріа-Мелітополь" пише, що в населеному пункті станом на 16:00 електроенергія відсутня.
Також у цю годину до Мелітополя долинають звуки вибухів із заказника Молочний лиман.
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