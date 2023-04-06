Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін вже змінив десять командувачів на східному напрямку. Основна закрита частина засідання Радбезу РФ стосувалася ситуації на фронті. В цій частині йшлося про повний провал, невдалу операцію та розгром професійних сил армії РФ. А це близько шести бригад спецпідрозділів повітряно-десантних військ, десантно-штурмових військ, морської піхоти й вагнерівців", - зауважив Маломуж.

За словами генерала армії, Путіну знов потрібно знайти винних у повному провалі "спецоперації".

"На засіданні Радбезу РФ визначалися винні. Це може бути командувач східного напрямку Рустам Мурадов. Можливо кілька осіб, які відповідали не тільки за Вугледар, Бахмут й Авдіївку, але й за Сватове, Кремінну та Запорізький напрямок. Можливо питання буде стояти відносно Герасимова. Це для нього останнє китайське попередження стосовно того, чи реалізує він задум щодо захоплення Донеччини та Луганщини, чи буде провал", - підкреслив зауважив Маломуж.