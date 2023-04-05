Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Кремль продовжує намагатися використовувати ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед запланованим контрнаступом України", - йдеться у звіті Інституту.

Так, 4 квітня російський міністр оборони Сергій Шойгу виправдовував рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувачуючи НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів.

Зазначається, Шойгу посилив наявні російські ядерні загрози, заявивши, що Білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети "Іскандер-М" і додав, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання роботі з комплексами "Іскандер-М", зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї.

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Аналітики вважають, що виступи Шойгу не містять нових даних щодо білоруських навчань і є частиною інформаційної операції.

"Пожвавлення риторики ядерного шантажу Шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги Україні від США", - кажуть в Інституті.

ISW продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким і що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні.

Також експерти припускають, що розгорнута Росією ядерна зброя в Білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який постійно там дислокується.

Не виключають і того факту, що Кремль спробує змусити Мінськ до подальшої інтеграції в Союзну державу, коли Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5–6 квітня.