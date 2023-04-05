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Головна війна з Росією ISW пояснив, навіщо Кремль знову брязкає ядерною зброєю

ISW пояснив, навіщо Кремль знову брязкає ядерною зброєю

5 квітня, 2023 середа
05:58
війна з Росією Кремль

Аналітики вважають, що Москва намагається використати ядерні погрози, аби стримати військову допомогу Заходу для України перед контрнаступом ЗСУ

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Кремль продовжує намагатися використовувати ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед запланованим контрнаступом України", - йдеться у звіті Інституту.

Так, 4 квітня російський міністр оборони Сергій Шойгу виправдовував рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувачуючи НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів.

Зазначається, Шойгу посилив наявні російські ядерні загрози, заявивши, що Білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети "Іскандер-М" і додав, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання роботі з комплексами "Іскандер-М", зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї.

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Аналітики вважають, що виступи Шойгу не містять нових даних щодо білоруських навчань і є частиною інформаційної операції.

"Пожвавлення риторики ядерного шантажу Шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги Україні від США", - кажуть в Інституті.

ISW продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким і що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні.

Також експерти припускають, що розгорнута Росією ядерна зброя в Білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який постійно там дислокується.

Не виключають і того факту, що Кремль спробує змусити Мінськ до подальшої інтеграції в Союзну державу, коли Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5–6 квітня.

  • 25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
  • 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
  • А генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі є спробою залякати Захід, але Альянс не піддаватиметься на ядерний шантаж.
Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
російська армія
Військові новини
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