На засіданні Ставки головнокомандувача йшлося про захист банківської сфери, - Данілов
На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорювалося питання роботи банківської системи та її захисту
Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в етері Єдиних новин.
Він зазначив, що на останньому засіданні ставки розглядається питання захисту банківської сфери.
"Ми розуміємо, що треба робити, аби ця система стабільно працювала, і були надані відповідні доручення з цього приводу. Ми зробимо все необхідне, щоб банківська система працювала, не давала збоїв, і щоб люди розуміли, що робити, якщо на тій чи іншій території станеться якась проблема", – запевнив Данілов.
- Нагадаємо, у кінці листопада генерал-лейтенант ВС РФ заявив, що після ударів по енергетиці наступними можуть бути атаки на логістику й банківську інфраструктуру України
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