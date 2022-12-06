На засіданні Ставки головнокомандувача йшлося про захист банківської сфери, - Данілов

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в етері Єдиних новин.

Він зазначив, що на останньому засіданні ставки розглядається питання захисту банківської сфери.

"Ми розуміємо, що треба робити, аби ця система стабільно працювала, і були надані відповідні доручення з цього приводу. Ми зробимо все необхідне, щоб банківська система працювала, не давала збоїв, і щоб люди розуміли, що робити, якщо на тій чи іншій території станеться якась проблема", – запевнив Данілов.

Нагадаємо, у кінці листопада генерал-лейтенант ВС РФ заявив, що після ударів по енергетиці наступними можуть бути атаки на логістику й банківську інфраструктуру України

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