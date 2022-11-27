Про це генерал-лейтенант ВС РФ Андрій Гурулєв висловився в ефірі російського ЗМІ "Царьград".

"Хльоснули по енергетиці — це кардинально впливає на життєздатність держави. Далі буде не лише логістика, а й, наприклад, банківська інфраструктура. Вдарити по центру банківських операцій — і все зупинилося", — сказав генерал-лейтенант ВС РФ.

Гурулєв також стверджує, що нині зупинка промисловості — головне завдання для російських військ на території України. Він переконаний, що підприємства заробляли гроші, займалися ремонтом й виробництвом зброї, а нині їхня робота зупинилася.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".

24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після аварійного відключення трьох українських АЕС, їхню роботу в українській енергомережі мають відновити до кінця доби.

Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в усіх регіонах.

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