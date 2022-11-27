Електроенергетика, банки, промисловість. Російський генерал розкрив послідовність ударів по Україні
Генерал-лейтенант ВС РФ стверджує, що після ударів по енергетиці наступними можуть бути атаки на логістику й банківську інфраструктуру України
Про це генерал-лейтенант ВС РФ Андрій Гурулєв висловився в ефірі російського ЗМІ "Царьград".
"Хльоснули по енергетиці — це кардинально впливає на життєздатність держави. Далі буде не лише логістика, а й, наприклад, банківська інфраструктура. Вдарити по центру банківських операцій — і все зупинилося", — сказав генерал-лейтенант ВС РФ.
Гурулєв також стверджує, що нині зупинка промисловості — головне завдання для російських військ на території України. Він переконаний, що підприємства заробляли гроші, займалися ремонтом й виробництвом зброї, а нині їхня робота зупинилася.
- Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".
- 24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після аварійного відключення трьох українських АЕС, їхню роботу в українській енергомережі мають відновити до кінця доби.
- Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в усіх регіонах.
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