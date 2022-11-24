Критична інфраструктура всіх областей отримала електроживлення
Електроенергія подана до всіх областей України: перше, до чого відновили постачання, - об'єкти критичної інфраструктури, далі підживлять житловий сектор
Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Електрика подана до всіх областей України! Перше, що було заживлено, – об'єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз (14:43, - ред.) поступово триває підключення до мережі побутових споживачів", - розповів Тимошенко.
Заступник голови ОП додав, що у регіонах розгорнули 4 000 Пунктів незламності, де можна зігрітися, перепочити, випити теплих напоїв і зарядити телефони.
"Наші енергетики, комунальники та рятувальники працюють 24/7. Дякую всім за роботу та терпіння!" - підсумував Тимошенко.
- Нагадаємо, 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки
- 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.
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