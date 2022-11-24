Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в етері Єдиних новин.

Після відключення Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС внаслідок ворожих обстрілів України, роботу трьох із них в українську енергосистему обіцяють поновити. Міністерство енергетики розраховує, що це має статися не пізніше як до вечора 24 листопада.

"Ми розраховуємо, що до вечора (24 листопада, - ред) почнуть працювати АЕС, віддавати електроенергію в мережу, і це значно скоротить дефіцит. Це вперше, коли одночасно були вимкнені всі чотири АЕС", – сказав Галущенко.

Міністр наголошує, що після ракетних атак на Україну система опинилася в блекауті.

"Вчора насправді відбувся блекаут нашої енергосистеми внаслідок ракетних обстрілів які відбулися. Ситуація дуже складна, але о 4 ранку ми змогли об'єднати енергосистему, і вона зараз працює як єдина", – інформував Галущенко.

За його словами, для найголовніше у функціонуванні українських АЕС зараз — отримувати енергію для самозабезпечення:коли АЕС працює на дизель-генераторах, є ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Всі чотири АЕС якнайшвидше підключили до української електромережі, так вони зможуть знову видавати електроенергію Україні. Винятком є тільки Запорізька АЕС, що працюватиме на дизель-генераторах.

Якщо обстріли не відбудуться повторно, до кінця 24 листопада енергетики зменшать дефіцит в енергосистемі й українці зможуть повернутися до планових відключень.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".

Спікер "Енергоатому" Леонід Олійник у коментарі зазначив, що через обстріли та зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки були відключені та працювали без генерації.

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