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На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача розглянули план подальшої деокупації України

30 вересня, 2022 п'ятниця
13:31
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Про це повідомила пресслужба президента.

Згідно з інформацією пресслужби, учасники заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на ділянках фронту, де зосереджені основні зусилля, та розглянули план подальшого звільнення українських земель від окупантів. Окремо присутні проаналізували ймовірні дії противника найближчим часом.

Крім того, члени ставки розглянули питання забезпечення озброєнням і боєприпасами сил оборони та їх розподіл за угрупованнями, які перебувають на найскладніших ділянках фронту.

  • У понеділок 19 вересня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглянули підготовку до зими.

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Володимир Зеленський
деокупація України
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