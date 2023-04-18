На Землю впаде 270 кілограмовий об'єкт NASA, який 20 років перебував у космосі
За підрахунками вчених, мертвий космічний апарат впаде на Землю вже у четвер, 20 квітня. Останні кілька років він не працював, а з 2002 по 2018 рік вивчав сонячні спалахи та корональні викиди маси на Сонці
Про це інформує Space.
Космічний апарат RHESSI вирушив на навколоземну орбіту у лютому 2002 року для вивчення викидів енергії та плазми на Сонці. Прилад фіксував рентгенівське та гамма-випромінювання до 2018 року і за 16 років вивчив понад 100 тисяч викидів сонячних часток, що дозволило вченим провести їхнє ретельне вивчення.
Протягом 5 років RHESSI блукав у навколоземному просторі в неробочому стані. Тепер апарат вагою 270 кілограмів повинен впасти на Землю в четвер, 20 квітня о 4:30 за Києвом. Утім вчені припускають, що це може статися раніше або пізніше на 16 годин.
За прогнозами науковців, більша його частина згорить під час входу в атмосферу. Але деякі деталі RHESSI не згорять через сильне тертя і полетять вниз. Проте вчені вважають, що ризик того, що ці уламки завдадуть комусь шкоди, є мінімальним. Такий шанс вони оцінюють, як приблизно 1 із 2467.
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