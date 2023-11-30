На Житомирщині у військовій частині виявили плати з золотом і сріблом на 65 млн грн
У Житомирській області на території військової частини знайшли плати з десятками кілограмів золота і срібла на 65 млн грн
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"За ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони, виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що їх знайшли в гаражах на території військової частини під час перевірки. Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках - орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів:
- 28 кілограмів золота,
- 60 кілограмів срібла,
- 590 грамів металів платинової групи.
У ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було - зберігати це майно. Обставини, яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють.
Знайдені плати знову поставили на облік. Оціночна вартість майна - 65,66 млн гривень.
- Служба внутрішнього аудиту Міноборони з’ясувала, що усього командири військових частин призначили бойові виплати на понад 123 млн грн військовим, які не брали участі в бойових діях.
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