На Житомирщині у військовій частині виявили плати з золотом і сріблом на 65 млн грн

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"За ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони, виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їх знайшли в гаражах на території військової частини під час перевірки. Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках - орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів:

28 кілограмів золота,

60 кілограмів срібла,

590 грамів металів платинової групи.

У ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було - зберігати це майно. Обставини, яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють.

Знайдені плати знову поставили на облік. Оціночна вартість майна - 65,66 млн гривень.