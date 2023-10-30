Військовим, які не брали участі у бойових діях, загалом виплатили понад 123 млн грн, - Міноборони

Про це повідомляє Міноборони.

"Служба внутрішнього аудиту Міноборони з’ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" й виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наводять приклад, коли військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання в Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду в розмірі 100 тис. грн.

Загалом понад 123 млн грн виплатили людям, які не брали участі в бойових діях та не виконували бойових завдань.

"Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем, або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо", – заявив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Міноборони консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової грошової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

Доплата військовим: що відомо

Після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень.

Однак з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення всім військовослужбовцям премій розміром 30 тис. грн і передав звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

Вже 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати повернуть працівникам ДСНС і поліцейським. Водночас 12 квітня в Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.

Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад 1 трлн грн на рік.

На початку травня ексміністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і голова СБУ Василь Малюк звернулися до Верховної Ради із проханням відкласти розгляд питання про повернення доплат у 30 тис. грн військовим.

Згодом, 31 травня, Кабмін затвердив нові правила, згідно з якими українець зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу. Наприкінці червня ВРУ проголосувала за закон про відпустки та доплати для строковиків і курсантів, а президент України Володимир Зеленський підписав проєкт.

10 серпня Кабінет Міністрів унормував питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників

У вівторок, 3 жовтня, Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Деяким категоріям військових кошти надійдуть на рахунки найближчим часом.