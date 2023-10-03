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Міноборони збільшило перелік військових, які отримуватимуть додаткову винагороду

3 жовтня, 2023 вiвторок
13:20
Економіка Міністерство оборони України

У вівторок, 3 жовтня, Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Деяким категоріям військових кошти надійдуть на рахунки найближчим часом

Про це інформує пресцентр Міноборони.

Зазначається, що відповідну додаткову винагороду отримають:

  • 100 000 грн - військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які обстрілюють ворога без фактичного перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);
  • 100 000 грн - сапери, що працюють у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);
  • 50 000 грн - військовослужбовці зі складу командування та штабів (зокрема за межами поля бою), які управляють частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000);
  • 30 000 гривень - саперам, що працюють за межами поля бою.

Перерахованим категоріям військових нарахують доплати з 29 вересня.

Водночас поранені бійці, які понад два місяці не можуть виконувати обов’язки військової служби, отримуватимуть додатково 20 100 грн. Нараховується з 1 червня.

Також інструктори навчальних центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 грн - нараховується з 1 червня.

Строковики отримають 6 000 грн, а курсанти - 2 350 грн, які нараховуються з 1 червня.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні - 100 000 грн. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.

Доплата військовим: що відомо

Після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень.

Однак з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення всім військовослужбовцям премій розміром 30 тис. грн і передав звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю.  

Вже 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати повернуть працівникам ДСНС і поліцейським. Водночас 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.

Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад 1 трлн грн на рік.

На початку травня ексміністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова СБУ Василь Малюк звернулися до Верховної Ради із проханням відкласти розгляд питання про повернення доплат у 30 тис. грн військовим.

Згодом, 31 травня, Кабмін затвердив нові правила, згідно з якими українець зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу. Наприкінці червня ВРУ проголосувала за закон про відпустки та доплати для строковиків та курсантів, а президент України Володимир Зеленський підписав проєкт.

10 серпня Кабінет Міністрів унормував питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників

Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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