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Уряд затвердив розміри щомісячних доплат захисникам на час війни

10 серпня, 2023 четвер
00:32
Війна з Росією військові

Кабінет Міністрів унормував питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідне рішення ухвалив уряд на позачерговому засіданні 9 серпня.

Відповідно до ухваленої постанови, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця

Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн

Для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тис. грн. 

Також встановлено щомісячні доплати для строковиків і курсантів: 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

Що відомо про нові рішення Кабміну та ВРУ щодо військових

Військове керівництво повідомляло, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.  

30 травня Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії.

Крім того, парламент проголосував за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Кабінет Міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон. 

31 травня Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими українець зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу.

28 червня ВРУ проголосувала за закон про відпустки та доплати для строковиків та курсантів. 30 червня президент України Володимир Зеленський підписав проєкт

Народний депутат Михайло Цимбалюк 7 липня в етері Еспресо зазначив, що триває робота над подальшими проєктами законів щодо реабілітації військових та інших аспектів, які не унормовані законопроєктом №9342 про доплати та відпустки військовослужбовцям

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