Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Парламент підтримав відпустки та доплати для строковиків і курсантів

Парламент підтримав відпустки та доплати для строковиків і курсантів

28 червня, 2023 середа
14:04
Війна з Росією верховна рада

У середу, 28 червня, Верховна Рада України проголосувала за законопроєкти щодо відпусток і доплат для військовослужбовців строкової служби - 6 тис. грн та курсантів - 2350 грн

Про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.

Рада підтримала другому читанні й у цілому проєкт закону №9342. 311 народних обранців підтримали таке рішення.

Фото: Олексій Гончаренко

Строковикам надали відпустку терміном на 30 днів та щомісячну доплату 6 тис. гривень.

Курсанти отримують 10 днів зимової відпустки та 20 днів літньої. Щомісячна доплата нинішньої премії 2350 гривень.

Також інструкторам у військових частинах мають виплачувати від 15 000 до 30 000 гривень.

Читайте також: Дискусії про "високі зарплати військових" ідіотські

Військовим, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження, протягом перших двох місяців будуть платити за останньою займаною посадою, з третього місяця – 20 100 грн на місяць в порядку, встановленому Кабінетом міністрів. Також передбачається щомісячна винагорода в розмірі 100 тис. грн для тяжко поранених на лікуванні, полонених та зниклих безвісти.

Під час воєнного стану військовим гарантуватиметься відпустка тривалістю 30 днів, а також додатково 10 днів оплачуваної відпустки за сімейними обставинами чи з інших поважних причин.

Що відомо про нові рішення Кабміну та ВРУ щодо військових

Військове керівництво повідомляло, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.  

30 травня Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії.

Крім того, парламент проголосував за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Кабінет Міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон. 

31 травня Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими українець зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу. 

Верховна Рада
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Шахтар, Ігор Йовічевіч
27 червня, 2023 вiвторок
Президент "Шахтаря" визначився з новим головним тренером команди, - ЗМІ
ЧВК Вагнер
27 червня, 2023 вiвторок
Союзники просили Україну не завдавати ударів по РФ під час заколоту Пригожина, - CNN
на фото: затриманий інженер, який погодився на співпрацю з РФ
27 червня, 2023 вiвторок
У Лимані затримали інженера електромереж, який знеструмив цивільних та подав енергію окупантам
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 40.38
    Продаж 41.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
28 червня
15:36
медичний канабіс
Зеленський підтримав легалізацію ліків на основі канабісу в Україні
15:30
Мавка
Українська "Мавка" стартує у кінопрокаті Сербії та Чорногорії
15:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:23
До Польщі прибули 14 американських танків Abrams
15:21
Ексклюзив
Вогневі та бойові спроможності ЗСУ зросли: у деяких елементах бою росіяни вже позаду, - капітан ЗСУ Прозапас
15:18
Ексклюзив
Бахмут
Сили оборони почали процес повернення своїх позицій в Бахмуті, - військовий експерт Коваленко
15:13
на фото: затриманий коригувальник ворожих обстрілів по прикордонню Сумщини
Коригував обстріли РФ по прикордонню Сумщини: СБУ затримала колишнього "регіонала"
15:06
Російський БТР
У селі на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни на БТР переїхали пенсіонерку
14:57
танк Leopard 1
Швейцарія відхилила запит на продаж 96 танків Leopard 1, які призначались Україні
14:48
Міста та їхні герої: у Києві відбудеться прем’єра документалки про героїзм українського народу
14:37
Мінкульт оголошує прийом заявок на членство в наглядовій раді Українського інституту книги
14:36
поїзд_Укрзалізниця
Шмигаль відповів на петицію щодо запровадження жіночих купе в усіх поїздах Укрзалізниці
14:30
Ексклюзив
Карта бойових дій_2106
Коли займаємо окопи на Запорізькому напрямку, немов із-під землі вилазять росіяни й починається бій, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
14:27
Петро Порошенко з трибуни парламенту: блокування виплат 30 тисяч військовим – несправедливе і нечесне
14:22
електроенергія
Україна прийняла аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі: названо причину
14:20
Для дослідження темної енергії Всесвіту об’єднають телескопи NASA Roman та ESA Euclid
14:20
Маттео Дзуппі
Спецпосланець Папи Римського кардинал Дзуппі прибув до Москви
14:17
Ексклюзив
Бахмут. Карта. 23/06/23
Сили оборони працюють над повним знищенням російського угруповання в Бахмуті, - військовий експерт Киричевський
14:11
окупанти
На тимчасово окупованих територіях росіяни масово затримують дітей з проукраїнською позицією
14:09
Президент Польщі Дуда прибув з неанонсованим візитом до Києва
14:04
Президент України Володимир Зеленський
Очевидно, що майбутнє України в ЄС та НАТО: Зеленський запропонував для обговорення 5 пунктів Української доктрини
14:00
OPINION
Тімоті Снайдер
Пригожинский марш на Москву: 10 уроків заколоту
13:58
Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вщент зруйнували в Україні 184 медзаклади
13:43
АЗС на Буковині
На тимчасово окупованих територіях Донеччини й Луганщини виник дефіцит палива
13:35
полонені окупанти
Полонений з ПВК "Шторм z", яка сформована із російських зеків, розповів про величезні втрати найманців
13:33
вимкнення електроенергії
Унаслідок ворожих обстрілів знеструмлено частину споживачів у 7 областях України
13:33
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
На Херсонщині окупанти заборонили надавати безоплатну медичну допомогу людям без російського паспорту, - Маляр
13:19
Оновлено
Харківщина
Росіяни вдруге вдарили по Харківщині: загинули 3 людини, також поранена літня жінка
13:16
Тарифи на електроенергію
Тарифи на комунальні послуги в Україні: на скільки збільшаться платіжки
13:13
Тарас Кремінь
Уповноважений із захисту мови виступив проти перейменовування Запоріжжя та інших населених пунктів
12:56
Євросоюз
Євросоюз ратифікував Стамбульську конвенцію
12:44
Хорватія
Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
12:44
хмарна погода
В Україні очікуються дощі з грозами, проте на півдні буде тепло: прогноз погоди на 29 червня від Наталки Діденко
12:32
Зеленський
Зеленський вніс законопроєкт про надання англійській статусу "мови міжнародного спілкування"
12:29
СБУ затримала коригувальника удару по Краматорську
СБУ затримала агента РФ, який скоригував ракетний удар по Краматорську 27 червня
12:29
Оновлено
Краматорськ, обстріл
Кількість загиблих у Краматорську через ракетний удар РФ зросла до 10, поранена 61 людина
12:15
Олексій Резніков
"Який ще аргумент потрібен, щоб запросити Україну до НАТО?": Резніков розповів, чого чекає від саміту Альянсу у Вільнюсі
12:12
Володимир Зеленський
Зеленський запропонував Раді змінити дату святкування Різдва та Дня захисників та захисниць України
12:06
OPINION
Володимир В'ятрович
Через Запоріжжя Kомісія зі стандартів дeржавної мови має піти у відставку
12:05
Pickup4Ukraine
Автомобілі для українських військових: історія німецьких волонтерів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV