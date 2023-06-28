Парламент підтримав відпустки та доплати для строковиків і курсантів

Про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.

Рада підтримала другому читанні й у цілому проєкт закону №9342. 311 народних обранців підтримали таке рішення.

Фото: Олексій Гончаренко

Строковикам надали відпустку терміном на 30 днів та щомісячну доплату 6 тис. гривень.

Курсанти отримують 10 днів зимової відпустки та 20 днів літньої. Щомісячна доплата нинішньої премії 2350 гривень.

Також інструкторам у військових частинах мають виплачувати від 15 000 до 30 000 гривень.

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Військовим, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження, протягом перших двох місяців будуть платити за останньою займаною посадою, з третього місяця – 20 100 грн на місяць в порядку, встановленому Кабінетом міністрів. Також передбачається щомісячна винагорода в розмірі 100 тис. грн для тяжко поранених на лікуванні, полонених та зниклих безвісти.

Під час воєнного стану військовим гарантуватиметься відпустка тривалістю 30 днів, а також додатково 10 днів оплачуваної відпустки за сімейними обставинами чи з інших поважних причин.

Що відомо про нові рішення Кабміну та ВРУ щодо військових

Військове керівництво повідомляло, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.

30 травня Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії.

Крім того, парламент проголосував за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Кабінет Міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон.

31 травня Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими українець зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу.