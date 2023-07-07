Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це дуже важливий законопроєкт, який є перемогою всіх, насамперед військових, бо на захисті їхніх прав стоїть цей закон. Робоча група депутатів, яка працювала над цим законопроєктом, і далі напрацьовує подальші проєкти законів для вирішення інших проблем військових, бо життя ставить нові умови. Ми унормували дуже багато аспектів, які були конфліктними. А зараз очікуємо, що Міноборони та Кабмін негайно підготують деякі інструкції щодо розпорядження, щоб всі норми цього закону запрацювали. Важливо, що відновлена справедливість щодо виплат військовим у 30 тис. грн та 100 тис. грн. Крім того, інструкторам також будуть доплати 15-30 тис. грн у залежності від кваліфікації. Також цим законом заборонено скеровувати ненавчених мобілізованих на лінію бойових дій, має бути місяць навчання. Ще вирішене питання строковиків, бо до цього вони взагалі не мали право на відпустки під час воєнного стану, а тепер у них є щорічно 30 днів відпустки. Щобільше, вони отримуватимуть додатково до діючих виплат ще 6 тис. грн щомісячного грошового забезпечення. Курсанти військових училищ додатково отримають – 3200 грн щомісяця. Є ще ряд аспектів, як унормовані цим законом", - зауважив нардеп.

Михайло Цимбалюк додав, що ще залишився ряд питань щодо реабілітації військових та інших речей, які робоча група буде ухвалювати у наступних законах.

"Зазначу, що також вирішено два важливих аспекти. Перший – військові на стаціонарному лікуванні будуть отримувати 120 тис. грн щомісячно. Після завершення лікування у стаціонарі вони будуть ще два місяці отримувати по 120 тис. грн, а наступні чотири місяці до ВЛК (військово-лікарська комісія - ред.) - 20 тис. грн грошового забезпечення щомісяця. Щодо ВЛК, то нині всі мобілізовані будуть проходити військово-лікарські комісії у райцентрах. Якщо мобілізований відправляється до навчального центру, то він повторно проходитиме комісію для перевірки рішення райцентрівських ВЛК щодо його стану здоров'я. Вразі виявлення підстав, що людина не може бути мобілізована за станом здоров'я, її будуть демобілізовувати. Вже такі факти є. Така подвійна перевірка мінімізує випадки, коли людина за станом здоров'я не може служити, а все одно була мобілізована", - сказав Цимбалюк.

Що відомо про нові рішення Кабміну та ВРУ щодо військових

Військове керівництво повідомляло, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.

30 травня Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії.

Крім того, парламент проголосував за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Кабінет Міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон.

31 травня Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими українець зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу.

28 червня ВРУ проголосувала за закон про відпустки та доплат для строковиків та курсантів. 30 червня президент України Володимир Зеленський підписав проєкт