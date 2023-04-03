На Житомирській трасі під Києвом зіткнулися автобус і дев'ять легковиків, є постраждалі
На Житомирській трасі в Київській області вранці у понеділок, 3 квітня, сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода: 10 транспортних засобів зіткнулися поблизу Капітанівки
Про це в telegram повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Як попередньо встановили поліцейські Київщини, близько 07:30 потік автомобілів рухався в бік Києва. Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги.
Відомо, що у цей час водій лівої також пригальмував. А водій автобуса Setra не зреагував на зміну дорожньої обстановки і допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього, попередньо, 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень.
"Станом на 08:30 за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей - водій авто Mitsubishi та водійка BMW. Ще до 10 осіб отримали синці та забої. На місці ДТП продовжують працювати правоохоронці", - йдеться у дописі.
- 19 березня народний депутат від партії "Слуга Народу" Володимир Гевко став учасником дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинула людина.
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