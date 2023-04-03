Про це в telegram повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Як попередньо встановили поліцейські Київщини, близько 07:30 потік автомобілів рухався в бік Києва. Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги.

Відомо, що у цей час водій лівої також пригальмував. А водій автобуса Setra не зреагував на зміну дорожньої обстановки і допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього, попередньо, 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень.

"Станом на 08:30 за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей - водій авто Mitsubishi та водійка BMW. Ще до 10 осіб отримали синці та забої. На місці ДТП продовжують працювати правоохоронці", - йдеться у дописі.