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Нардеп Гевко зі "Слуги народу" потрапив у ДТП: загинула людина

19 березня, 2023 неділя
23:11
Суспільство на фото: Володимир Гевко

Народний депутат від партії "Слуга народу" Володимир Гевко став учасником дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинула людина

Про це Гевко повідомив на фейсбуці.

"Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли", - написав він.

Нардеп наголосив, що з перших хвилин ДТП він співпрацював і буде надалі співпрацювати зі слідством. Зі свого боку він пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, а також здав усі необхідні аналізи. 

Також Гевко висловив співчуття і вибачення близьким загиблого. Він зазначив, що зі свого боку зробить усе можливе, щоб родина загиблого отримала всі необхідні підтримку й допомогу.

"Мені дуже важко від того, що трапилося. Знаю, що родичам загиблого ще важче. Я не знаю, як знайти в собі сили пережити цю трагедію. Ще раз приношу щирі співчуття родині загиблого", - написав Гевко.

  • 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Згодом Трухін, який став винуватцем ДТП з 6 постраждалими на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ, залишив країну.
  • 1 лютого 2022 року журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
  • 2 лютого 2022 року нардепа Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Питання про виключення з фракції ініціювали 21 лютого, але так і не розглянули.
  • 30 січня Трухін не зʼявився на засідання Вищого антикорупційного суду у справі про хабар, який він намагався дати поліцейському після ДТП.  
  • 22 лютого Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Трухін уклав угоду з прокурорами та визнав себе винним у справі про хабар поліцейському після ДТП.
Україна
Новини ДТП
Слуга народу
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