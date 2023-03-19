Нардеп Гевко зі "Слуги народу" потрапив у ДТП: загинула людина

Про це Гевко повідомив на фейсбуці.

"Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли", - написав він.

Нардеп наголосив, що з перших хвилин ДТП він співпрацював і буде надалі співпрацювати зі слідством. Зі свого боку він пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, а також здав усі необхідні аналізи.

Також Гевко висловив співчуття і вибачення близьким загиблого. Він зазначив, що зі свого боку зробить усе можливе, щоб родина загиблого отримала всі необхідні підтримку й допомогу.

"Мені дуже важко від того, що трапилося. Знаю, що родичам загиблого ще важче. Я не знаю, як знайти в собі сили пережити цю трагедію. Ще раз приношу щирі співчуття родині загиблого", - написав Гевко.