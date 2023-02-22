Складання мандата і 6 млн грн на ЗСУ: нардеп-"слуга" Трухін визнав провину в пропонуванні хабара поліцейському після ДТП
Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Трухін уклав угоду з прокурорами та визнав себе винним у справі про хабар поліцейському після ДТП
Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
22 лютого Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом України (ІХ скликання).
"Відповідно до угоди суд визнав нардепа винуватим у спробі підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч" без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП, тобто у вчиненні злочину", - повідомляють в прокуратурі.
Суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого статтею, а саме 68 тисяч гривень.
Внесену нардепом заставу - 49 620 грн перерахують на потреби Збройних Сил України.
Також Трухін впродовж місяця має пожертвувати 6 млн гривень на "Армії дронів".
"Відповідно до ст. 81 Конституції України народний депутат України достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього", - додали в САП.
Нагадаємо, що 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- 1 лютого 2022 року журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- 2 лютого 2022 року нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Питання про виключення з фракції ініціювали 21 лютого, але так і не розглянули.
- 30 січня Трухін не зʼявився на засідання Вищого антикорупційного суду у справі про хабар, який він намагався дати поліцейському після ДТП.
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