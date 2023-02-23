Про це написав у телеграмі народний депутат України Ярослав Железняк.

Станом на 13:42 Рада припинила повноваження нардепа Олександра Трухіна.

Рішення підтримало 288 обранців.

"Повідомляю про складання повноважень народного депутата України Верховної Ради ІХ скликання", - написав у заяві Трухін.

Железняк наголосив, що відповідну постанову вніс Комітет з питань Регламенту Верховної Ради України.

Нагадаємо, 22 лютого народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Трухін уклав угоду з прокурорами та визнав себе винним у справі про хабар поліцейському після ДТП. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості.

Суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого статтею, а саме 68 тисяч гривень. Внесену нардепом заставу - 49 620 грн перерахують на потреби Збройних Сил України.

Також Трухін впродовж місяця має пожертвувати 6 млн гривень на "Армії дронів".