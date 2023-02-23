Рада припинила повноваження нардепа Трухіна
22 лютого Верховна Рада України припинила повноваження народного депутата від "Слуги Народу" Олександра Трухіна, після заяви по складання мандату
Про це написав у телеграмі народний депутат України Ярослав Железняк.
Станом на 13:42 Рада припинила повноваження нардепа Олександра Трухіна.
Рішення підтримало 288 обранців.
"Повідомляю про складання повноважень народного депутата України Верховної Ради ІХ скликання", - написав у заяві Трухін.
Железняк наголосив, що відповідну постанову вніс Комітет з питань Регламенту Верховної Ради України.
Нагадаємо, 22 лютого народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Трухін уклав угоду з прокурорами та визнав себе винним у справі про хабар поліцейському після ДТП. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості.
Суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого статтею, а саме 68 тисяч гривень. Внесену нардепом заставу - 49 620 грн перерахують на потреби Збройних Сил України.
Також Трухін впродовж місяця має пожертвувати 6 млн гривень на "Армії дронів".
- 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- 1 лютого 2022 року журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- 2 лютого 2022 року нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Питання про виключення з фракції ініціювали 21 лютого, але так і не розглянули.
- 30 січня Трухін не зʼявився на засідання Вищого антикорупційного суду у справі про хабар, який він намагався дати поліцейському після ДТП.
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