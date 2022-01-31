На зимівлю в Антарктиду цьогоріч вирушать 15 полярників

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.



"Визначено склад зимувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції, який в березні вирушить на станцію "Академік Вернадський" й працюватиме там понад рік", - йдеться у дописі.



У Національному антарктичному науковому центрі зазначили, що цього разу у команді буде більше науковців, ніж зазвичай. Так, до Антарктиди вирушать три жінки та один з наймолодших учасників експедицій за всі роки.



"За час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали саме 12 - п’ятеро з команди життєзабезпечення станції та семеро науковців. Цього ж разу ми вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й УАЕ буде 14 учасників: 9 вчених, по 3 на кожен напрям - геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін", - розповів директор НАНЦ Євген Дикий.



Він пояснив, що збільшення кількості вчених дозволить Україні розвивати наукові дослідження в Антарктиці, які зараз є особливо актуальними для всього світу.



"За останні роки було значно посилено можливості досліджень на станції: модернізовано біологічну лабораторію, встановлено низку нових приладів для метеорологічних та геокосмічних вимірювань. Ці нові можливості зумовили необхідність розширити наукову групу", - написали в НАНЦ.



Одним із завдань метеорологів цьогорічної експедиції стане участь у міжнародному проєкті "Рік полярних передбачень". Крім цього, науковці розширюватимуть програму спостережень озонового шару.



Нагадаємо, 28 січня науково-дослідне судно "Ноосфера" відправилося у свій перший рейс до Антарктиди, це перший вихід українського корабля в Південний океан за 20 років.