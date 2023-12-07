На звільнених територіях України виявлено понад сотню катівень РФ, - генпркурор Костін

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, інформує пресслужба ОГ.

За його словами, найбільшу кількість катівень було виявлено у Харківській області – їх 25. Серед інших регіонів, де виявили багато подібних місць, зазначаються Запорізька область - 18, Херсонська область - 11, Донецька область - 10.

Крім того, відомо про 19 катівень на території РФ, додав генпрокурор у ході виступу на конференції "Свобода або страх".

"90% полонених та утримуваних піддаються тортурам або тому чи іншому виду насильства – фізичного, чи психологічного. Катування в Росії – не "ексцес виконавця". Це спланована державна політика", - зазначив Костін.

Також генпрокурор акцентував, що якщо для повернення військовополонених є міжнародно-правові механізми, то щодо цивільних та депортованих дітей такі механізми відсутні.