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Війна з Росією: хроніка
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На звільнених територіях України виявлено понад сотню катівень РФ, - генпркурор Костін

7 грудня, 2023 четвер
23:25
Війна з Росією Генеральний прокурор України Андрій Костін

В Україні на всіх територіях, звільнених Силами оборони від російських окупантів, було виявлено понад сотню місця незаконного утримання цивільного населення та застосування тортур

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, інформує пресслужба ОГ.

За його словами, найбільшу кількість катівень було виявлено у Харківській області – їх 25. Серед інших регіонів, де виявили багато подібних місць, зазначаються Запорізька область - 18, Херсонська область - 11, Донецька область - 10.

Крім того, відомо про 19 катівень на території РФ, додав генпрокурор у ході виступу на конференції "Свобода або страх".

"90% полонених та утримуваних піддаються тортурам або тому чи іншому виду насильства – фізичного, чи психологічного. Катування в Росії – не "ексцес виконавця". Це спланована державна політика", - зазначив Костін.

Також генпрокурор акцентував, що якщо для повернення військовополонених є міжнародно-правові механізми, то щодо цивільних та депортованих дітей такі механізми відсутні.

  • 27 листопада генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Україна розслідує 271 воєнний злочин проти довкілля, скоєний Росією від початку повномасштабного вторгнення.
воєнні злочини Росії
Андрій Костін
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