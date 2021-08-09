НАБУ допитувало Коломойського у справі ПриватБанку, - Ситник
Слідчі Національного антикорупційного бюро України провели слідчі дії з колишнім співвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським
Про це заявив очільник НАБУ Артем Ситник на брифінгу, передає РБК-Україна.
Він зазначив, що олігарх був допитаний детективами.
"Я знаю точно, що проводилися з ним слідчі дії", - повідомив Ситник.
Очільник НАБУ відмовився відповісти на питання, чи отримувало бюро запит від США щодо допомоги в справах проти Коломойського.
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