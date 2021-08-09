НАБУ допитувало Коломойського у справі ПриватБанку, - Ситник

Про це заявив очільник НАБУ Артем Ситник на брифінгу, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що олігарх був допитаний детективами.

"Я знаю точно, що проводилися з ним слідчі дії", - повідомив Ситник.



Очільник НАБУ відмовився відповісти на питання, чи отримувало бюро запит від США щодо допомоги в справах проти Коломойського.

15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн

22 лютого ексголові правління ПриватБанку Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн..

29 березня НАБУ оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета

Дубілет заявив, що правоохоронні органи мають відомості про його місце перебування

Суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета.

Апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета