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НАБУ і САП завершили розслідування другого епізоду справи "Роттердам+"

17 січня, 2023 вiвторок
02:57
Економіка НАБУ, САП

НАБУ і САП 16 січня завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+"

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"Це – другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів, який відкрили у жовтні 2022 року. Розслідування першого, за підозрою шести осіб, – щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років – завершили у вересні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що коло підозрюваних у новому епізоді включає:

  • 2 колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
  • 6 колишніх членів НКРЕКП;
  • 2 чинних членів НКРЕКП;
  • 1 чинного та 2 колишніх працівників НКРЕКП;
  • 2 чинних посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

"Шестеро з цих осіб, які, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України. Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України. Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам", - йдеться у позиції відомств.

За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі, додали в НАБУ.

У результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 рр. переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.

"Слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - нагадали в НАБУ.

  • Нагадаємо, у вересні 2022 року НАБУ завершило розслідування першого епізоду справи.
  • А у жовтні НАБУ і САП повідомили про підозру ще 15 причетним до запровадження та дії формули "Роттердам+".

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Кримінал
Україна
НАБУ
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