Про це інформує Харківська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації", - пише пресслужба.

Повідомляється, що обшуки відбулися у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку.

"ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію", - додали у відомстві.

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов уточнює, що НАБУ проводить серію обшуків у межах розслідування розкрадання гуманітарної допомоги, придбаної державним коштом після початку повномасштабного вторгнення на Харківщину.

Правоохоронці провели обшуки у кабінетах голови ОВА Олега Синєгубова, заступниці очільника ОВА Віти Ковальської, директора департаменту агропромислового розвитку Андрія Дорожка та керівниці апарату адміністрації Вікторії Білявцевої.

Місцевому виданню "Думка" обшуки в окремих підрозділах обласної військової адміністрації підтвердили джерела.