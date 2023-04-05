НАБУ обшукує Харківську ОВА
5 квітня НАБУ проводить обшуки у начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, заступника та директора департаменту агропромислового розвитку по справі про розкрадання гумдопомоги
Про це інформує Харківська обласна військова адміністрація.
"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації", - пише пресслужба.
Повідомляється, що обшуки відбулися у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку.
"ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію", - додали у відомстві.
Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов уточнює, що НАБУ проводить серію обшуків у межах розслідування розкрадання гуманітарної допомоги, придбаної державним коштом після початку повномасштабного вторгнення на Харківщину.
Правоохоронці провели обшуки у кабінетах голови ОВА Олега Синєгубова, заступниці очільника ОВА Віти Ковальської, директора департаменту агропромислового розвитку Андрія Дорожка та керівниці апарату адміністрації Вікторії Білявцевої.
Місцевому виданню "Думка" обшуки в окремих підрозділах обласної військової адміністрації підтвердили джерела.
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