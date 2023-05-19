НАБУ оголосило нардепці від СН Ользі Саладусі підозру в недостовірному декларуванні
НАБУ повідомило про підозру народній депутатці Ользі Саладусі у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік
Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Зазначається, що Саладуха не задекларувала майно на своїй земельній ділянці під Києвом - недобудований будинок площею понад 167 кв. м. Земельну ділянку вона придбала у 2020 році, але в договорі купівлі-продажу про недобудований будинок не згадувалося.
Нацагентство з питань запобігання корупції відзначило це порушення, але у виправлену декларацію народна депутатка майно не внесла.
"За результатами перевірки е-декларації НАЗК звернуло увагу на цей факт і нардепці була надана можливість усунути неточності. Проте навіть після цього народна обраниця вирішила не показувати об’єкт нерухомості - подала виправлену декларацію без відповідних даних", - йдеться у повідомлені.
На підставі висновків правоохоронці розпочали розслідування. Вони отримали достатньо доказів того, що на момент купівлі на земельній ділянці вже був збудований будинок.
За даними НАБУ, незадеклароване майно коштує 1,8 млн грн.
Народній депутатці оголосили підозру про умисне внесення недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).
Довідка: у 2019 році Ольгу Саладуху обрали депутаткою 9-го скликання Верховної Ради від партії "Слуга Народу" за номером 57 у списку як безпартійну.
- Нагадаємо, у січні повідомлялося, що національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук Маргариту Шол, депутатку Верховної Ради IX скликання.
- А вже у квітні її було звільнено від кримінальної відповідальності Вищим антикорупційним судом.
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