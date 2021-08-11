НАБУ скерувало до суду справу про хабар нардепу, ЦПК заявляє про Юрченка

Про це передає пресслужба НАБУ.

"11 серпня 2021 року НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його посередника обвинувачених в отриманні неправомірної вигоди та підбуренні до надання такої вигоди. Дії народного депутата України кваліфіковані за ч.4 ст.368 та ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 КК України, а його посередника — ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України та ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 КК України", - йдеться в повідомленні.

У Центрі протидії корупції заявили, що йдеться про нардепа Юрченка.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила обвинувальний акт колишньому “слузі народу” Олександру Юрченку і його неофіційному помічнику Івану Фіщенку. Вже найближчим часом справу направлять до Вищого антикорупційного суду", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, НАБУ запідозрило Олександра Юрченка та його знайомого Івана Фіщенка в тому, що вони вимагали хабар за внесення поправок до законопроєкту.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Юрченку. Того ж дня народному депутату повідомили про підозру.

21 вересня 2020 року Юрченка ВАКС відправив до СІЗО з правом застави

25 вересня підозрюваний у хабарництві народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко вийшов із СІЗО після внесення за нього 3,1 млн грн застави.

3 березня у НАБУ завершили розслідування щодо хабарництва та передали народному депутату від фракції "Слуга народу" Олександру Юрченку матеріали у справі для ознайомлення.

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