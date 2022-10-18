Насірова та Бахматюка підозрюють у зловживаннях з відшкодування ПДВ на суму понад 700 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

НАБУ та САП повідомили ексголові ДФС України та його пособнику (раднику) про підозру в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину це понад 722 млн грн. Про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу.

"Збір доказової бази потребував значної комунікації з компетентними органами інших держав, яку детективи НАБУ розпочали ще 2017 року і здійснюють дотепер", - йдеться у повідомленні.

Окрім викритих епізодів, ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про відтерміновування сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, залучений у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата України.

Відзначимо, у справі, імовірно, йдеться про колишнього очільника ДФС Романа Насірова та агромагната Олега Бахматюка.

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