Начальник генштабу Чехії припустив імовірність війни між НАТО та Росією
Начальник генштабу Чехії Карел Ржехка припустив імовірність війни між Північноатлантичним альянсом і Росією. Він уважає це найгіршим сценарієм
Про це він сказав 29 травня на конференції з питань внутрішньої безпеки та стійкості держави в Палаті депутатів.
"Війна між Росією та Північноатлантичним альянсом, яка для нас є найгіршим сценарієм, не є неможливою, вона можлива", - сказав Ржехка.
За його словами, збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки "Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з Альянсом", а Чехія є членом НАТО та має певні зобов'язання.
Очільник чеського Генштабу також додав, що його країна враховує досвід війни РФ проти України задля зміцнення нацбезпеки і подолання залежності від поставок російських енергоносіїв.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО готує план на випадок відкритого протистояння з Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 40Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе