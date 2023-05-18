Про це пише Reuters.

Це вперше з часів "холодної війни" НАТО готує план на випадок збройного нападу на Альянс. Довгий час блок не бачив потреби розробляти широкомасштабні оборонні плани, бо вів невеликі війни в Іраку й Афганістані й не відчував загрози з боку РФ.

Але тепер НАТО хоче заздалегідь усе спланувати до того, як зіткнеться з рівним супротивником, пише агентство.

"Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові рамки. Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли", — сказав адмірал Роб Бауер, один із вищих військових чиновників НАТО.

Передбачається, що Альянс також дасть країнам вказівки щодо того, як модернізувати свої сили та матеріально-технічне забезпечення.

"Союзники точно знатимуть, які сили та можливості потрібні, зокрема, де, що і як розгортати", — сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.