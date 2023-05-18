НАТО готує план на випадок відкритого протистояння з Росією, – Reuters
У липні на саміті у Вільнюсі лідери НАТО мають затвердити тисячі сторінок секретних військових планів, які складено на випадок відкритого протистояння з Росією
Про це пише Reuters.
Це вперше з часів "холодної війни" НАТО готує план на випадок збройного нападу на Альянс. Довгий час блок не бачив потреби розробляти широкомасштабні оборонні плани, бо вів невеликі війни в Іраку й Афганістані й не відчував загрози з боку РФ.
Але тепер НАТО хоче заздалегідь усе спланувати до того, як зіткнеться з рівним супротивником, пише агентство.
"Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові рамки. Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли", — сказав адмірал Роб Бауер, один із вищих військових чиновників НАТО.
Передбачається, що Альянс також дасть країнам вказівки щодо того, як модернізувати свої сили та матеріально-технічне забезпечення.
"Союзники точно знатимуть, які сили та можливості потрібні, зокрема, де, що і як розгортати", — сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.
- За даними Politico, у США припускають також варіант переходу війни в Україні в заморожений конфлікт.
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