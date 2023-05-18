Посадовці США припускають, що війна РФ з Україною може перетворитися на заморожений конфлікт і триватиме роками, - Politico
Офіційні особи США припускають, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт, який триватиме багато років, а можливо, й десятиліть
Про це Politico дізналося від джерел в адміністрації президента США Джо Байдена.
"Варіанти, які обговорювали в адміністрації Байдена щодо довгострокового заморожування, включають, де встановити потенційні лінії, які Україна та Росія погодились би не перетинати, але які не повинні бути офіційними кордонами", - ідеться в публікації.
"Це сценарій, який може виявитися найбільш реалістичним довгостроковим результатом, враховуючи, що ні Київ, ані Москва, схоже, не схильні коли-небудь визнавати поразку. Це також стає дедалі ймовірнішим на тлі зростаючого розуміння в адміністрації того, що майбутній український контрнаступ не завдасть смертельного удару Росії", - зазначили в Politico.
Заморожений конфлікт, коли жодну зі сторін не названо переможцем, може виявитись прийнятною для США, адже кількість бойових зіткнень зменшиться, а з ними й витрати на підтримку Києва та суспільна увага, вважають автори публікації.
"Ми плануємо на довгострокову перспективу", — сказав журналістам американський чиновник, знайомий із дискусіями адміністрації Байдена щодо України.
Втім наразі у Штатах говорять про гарячу фазу війни й готові продовжувати допомогу Україні, підкреслили журналісти.
- У липні минулого року колишній верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс також прогнозував перехід війни в Україні в заморожений конфлікт.
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