Про це Politico дізналося від джерел в адміністрації президента США Джо Байдена.

"Варіанти, які обговорювали в адміністрації Байдена щодо довгострокового заморожування, включають, де встановити потенційні лінії, які Україна та Росія погодились би не перетинати, але які не повинні бути офіційними кордонами", - ідеться в публікації.

"Це сценарій, який може виявитися найбільш реалістичним довгостроковим результатом, враховуючи, що ні Київ, ані Москва, схоже, не схильні коли-небудь визнавати поразку. Це також стає дедалі ймовірнішим на тлі зростаючого розуміння в адміністрації того, що майбутній український контрнаступ не завдасть смертельного удару Росії", - зазначили в Politico.

Заморожений конфлікт, коли жодну зі сторін не названо переможцем, може виявитись прийнятною для США, адже кількість бойових зіткнень зменшиться, а з ними й витрати на підтримку Києва та суспільна увага, вважають автори публікації.

"Ми плануємо на довгострокову перспективу", — сказав журналістам американський чиновник, знайомий із дискусіями адміністрації Байдена щодо України.

Втім наразі у Штатах говорять про гарячу фазу війни й готові продовжувати допомогу Україні, підкреслили журналісти.